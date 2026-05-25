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Cambados

Tres alumnos del San Tomé, a la final estatal de la Olimpiada Matemática

Redacción
25/05/2026 19:33
Una vista del centro, en imagen de archivo
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Tres alumnos del colegio San Tomé de Cambados consiguieron la clasificación para disputar la final estatal de la Olimpiada Matemática Alevín, que se celebrará en Barcelona el próximo mes de junio.

Se trata de Iván Álvarez, Irene Girón y Uriel Hernanz,  alumnos de Sexto de Primaria que ganaron el Rebumbio Matemático de Galicia frente al colegio Peleteiro y ahora pasarán a la final estatal, representando desde Cambados a Galicia en la prueba a nivel España.

Primera vez

Desde el colegio cambadés, su director, Manuel Felpeto, explica que el centro ya había conseguido llegar a varias finales en la prueba autonómica, alcanzando al menos cuatro de ellas en el último lustro. No obstante, es la primera vez que el centro cambadés consigue alcanzar la gran final estatal.

Ahora queda aproximadamente un mes para seguir preparándose para la siguiente prueba, ya que la citada Olimpiada Matemática Alevín en Barcelona se disputará entre el día 24 y el 27 de junio.

Desde la dirección del centro felicitan a los alumnos por estos grandes resultados y su dedicación.

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