Investigan a una cambadesa por delitos de drogas y prostitución

Un agente del instituto armado, durante una investigación | G. C.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo investiga a una mujer de 37 años vecina de Cambados y a un varón de 37 años vecino de Bueu por la presunta comisión de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y de tráfico de drogas. Además, desde el instituto armado señalan que ambos tienen antecedentes policiales por hechos similares.

La investigación se inició tras tener información de unos supuestos hechos que estaban sucediendo en un piso de la localidad de Cangas de Morrazo, en el cual tras investigaciones llevadas a cabo, los agentes comprobaron que en el inmueble se estaba ejerciendo la prostitución.

Las diferentes pesquisas llevaron a los investigadores a conocer que las mujeres que trabajaban en esa vivienda estaban sometidas a una rotación constante entre diferentes inmuebles, las obligaban a trabajar en un régimen de disponibilidad de 24 horas al día los 7 días de la semana, entregándoles la mitad de las ganancias obtenidas por los servicios. Además, tenían expresamente prohibido salir del inmueble sin la supervisión del ahora investigado.

Obligadas a consumir

Señala la Guardia Civil que estas personas estaban obligadas a consumir alcohol y drogas con el fin de que los clientes consumieran y generaran más ingresos, llegaron incluso a enseñarles métodos de simulación de consumo de sustancias para engañar a los clientes y que aumentara la demanda de la misma, facilitándoles también la venta de pastillas de Viagra.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cangas de Morrazo.