Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Investigan a una cambadesa por delitos de drogas y prostitución

La Guardia Civil señala que, junto a un vecino de Bueu, mantenían a mujeres obligadas en un piso

B. Y. O Salnés
25/05/2026 19:15
Un agente de la Guardia Civil en su despacho
Un agente del instituto armado, durante una investigación | G. C.
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cangas de Morrazo investiga a una mujer de 37 años vecina de Cambados y a un varón de 37 años vecino de Bueu por la presunta comisión de delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y de tráfico de drogas. Además, desde el instituto armado señalan que ambos  tienen antecedentes policiales por hechos similares.

La investigación se inició tras tener información de unos supuestos hechos que estaban sucediendo en un piso de la localidad de Cangas de Morrazo, en el cual tras investigaciones llevadas a cabo, los agentes comprobaron que en el inmueble se estaba ejerciendo la prostitución.

Las diferentes pesquisas llevaron a los investigadores a conocer que las mujeres que trabajaban en esa vivienda estaban sometidas a una rotación constante entre diferentes inmuebles, las obligaban a trabajar en un régimen de disponibilidad de 24 horas al día los 7 días de la semana, entregándoles la mitad de las ganancias obtenidas por los servicios. Además, tenían expresamente prohibido salir del inmueble sin la supervisión del ahora investigado.

Obligadas a consumir

Señala la Guardia Civil que estas personas estaban obligadas a consumir alcohol y drogas con el fin de que los clientes consumieran y generaran más ingresos, llegaron incluso a enseñarles métodos de simulación de consumo de sustancias para engañar a los clientes y que aumentara la demanda de la misma, facilitándoles también la venta de pastillas de Viagra.

Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de Guardia de Cangas de Morrazo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620