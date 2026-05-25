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Cambados

El CSIF habla de “incumplimientos” en la RPT 

Redacción
25/05/2026 19:24
Fachada del Concello de Cambados
El sindicato pide un estudio sobre las necesidades del personal del Concello |
Mónica Ferreirós
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El sindicato CSIF emitió hoy un comunicado en el que acusan al alcalde de Cambados, Samuel Lago, de “no contar la verdad en el tema del presupuesto y la RPT” o relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Así, afirman que “es cierto que los puestos nuevos que indica el alcalde se llevaron a mesa de negociación, pero no se acordó nada sobre ellos, porque existen una gran cantidad de incumplimientos adquiridos por la anterior alcaldesa, del que formaba parte como gobierno el actual alcalde, que se viene incumpliendo reiteradamente”.

Entre estos, amplían, está la “aplicación de la nueva tabla de complementos de destino que se aprobó en mesa de negociación en abril de 2019 con la intención de ser aplicados a partir del 1 de enero de 2020 y que seguimos esperando su aplicación”. Esta nueva tabla “afecta a los  complementos de destino de la mayoría de los trabajadores, que se fue posponiendo pero que, si en esta negociación no se aplica ya, desde luego desde CSIF no esperaremos más y que sea la Justicia quien lo exija a través de la sentencia correspondiente”, amenazan.

Además, indican que “en la última modificación de la RPT se acordó mejorar el complemento especifico de ciertos colectivos como limpiadoras o conserjes limpiadoras, obras y algún factor de la Policía Local y otros, pero  ahora el gobierno solo se quiere descolgar con la creación de estos puestos y amortizar otros que están vacantes”. Por ello, proponen al regidor un “estudio real de las necesidad de personal” del Concello.

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