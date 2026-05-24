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Cambados

Cambados regala entradas gratis para los conciertos del Albariño al alumnado con mejores notas en la EBAU

Este año actuarán los artistas puertorriqueños Luar la L y Roa, y el cantante canario La Pantera, el 31 de julio

Redacción
24/05/2026 18:00
Cartel del concierto de música urbana del Albariño
Cartel del concierto de música urbana del Albariño
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El concejal de Fiestas y Comercio, Tino Cordal, anuncia que los cuatro mejores expedientes académicos del estudiantados cambadés en las pruebas de la EBAU, recibirán como premio una entrada para asistir al concierto de música urbana de la Festa do Albariño, que se celebrará el viernes 31 de julio, a partir de las 21 horas, en la Plaza de Fefiñáns.

Una vez publicados los resultados de selectividad, Cordal se pondrá en contacto con los dos institutos de bachillerato, Ramón Cabanillas y Francisco Asorey, para conocer los nombres de las cuatro jóvenes cambadeses con las mejoras notas y hacerles llegar las correspondientes entradas para el eventos.

En este concierto actuarán los artistas puertorriqueños Luar la L y Roa, y el cantante canario La Pantera. Las entradas salieron a la venta el pasado 24 de abril, con los precios de 35, 55 y 65 euros. Las más baratas se agotaron en cuestión de minutos.

Por otro lado, el concejal también anunció que se sortearán dos entradas para el mismo concierto entre todas las compras realizadas en los establecimientos asociados a Zona Centro desde el 8 hasta el 30 de junio. Además de cubrir los formularios disponibles en los negocios, habrá que guardar los tickets de las compras. 

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