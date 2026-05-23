El PP reclama mantenimiento para la plaza y recuperación de su proyecto de rehabilitación

Una vista del edificio de abastos | Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PP de Cambados formalizó una propuesta plenaria, a través de una moción, en la que reclama la ejecución urgente de obras de mantenimiento en la plaza de Abastos y la recuperación del ambicioso proyecto de rehabilitación de este recinto comercial que data de 2015 tras denunciar los “once anos de abandono cara esta instalación por parte do goberno cuatripartito”.

Los populares cambadeses solicitan la realización de tareas de conservación ante el “evidente mal estado de cuestións básicas do inmoble, a reparación dos moitos elementos danados ou rotos, o establecemento dun plan periódico de actuacións para evitar que no futuro volva caer no pésimo estado actual, a licitación inmediata dos moitos postos baleiros e que se retome o proxecto de reforma integral deseñado hai máis dunha década e que roldaba, por aquel entón, os tres millóns de euros”.

La formación liderada por Sabela Fole recordó que la plaza de Abastos es la infraestructura comercial más importante de la villa y cuenta con gran valor económico y social y una honda tradición marinera por su situación estratégica y el peso del sector del mar en su actividad.

La portavoz popular lamentó que el estado del edificio, “dista moito do que debía ter como mercado de referencia”, al señalar que su “deterioro tras anos de abandono e inacción por parte do goberno local”, al que acusan de “pasotismo”, “provoca que teña importantes deficiencias estruturais e de mantemento”.