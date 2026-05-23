Cambados encadena cinco años consecutivos con aumento de población
El alcalde, Samuel Lago, habla de consolidación de recuperación demográfica, con 13.795 vecinos
Los datos oficiales de población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de enero de 2026 confirman una evolución positiva para el municipio de Cambados, que alcanza los 13.795 habitantes, consolidando así una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos años. Así lo trasladaron hoy desde el gobierno local cambadés.
El alcalde, Samuel Lago, apuntó a este respecto que desde el gobierno local “valoramos moi positivamente estas cifras, que ratifican un cambio de tendencia iniciado no ano 2022”. “Tras varios anos de perda de habitantes, Cambados conseguiu inverter esa dinámica e comezou unha etapa de recuperación demográfica que se mantén e se reforza ano tras ano”.
Desde 2022
“Os datos amosan unha evolución claramente favorable”, añaden desde el cuatripartito. Así, en 2022 el municipio contaba con 13.671 habitantes, pasando a 13.681 en 2023, 13.752 en 2024, 13.787 en 2025 y alcanzando ahora los 13.795 en 2026.
“Nun contexto no que moitos municipios afrontan dificultades demográficas, Cambados logra estabilizar a súa poboación e avanzar nunha senda de crecemento”, subrayan desde el ejecutivo local.
Vinculan este crecimiento sostenido a la “mellora dos servizos públicos, o dinamismo económico, a calidade de vida e as políticas impulsadas para fortalecer o municipio”. El regidor concluyó que “estes datos son unha boa noticia para Cambados e tamén unha mostra de que o traballo realizado para mellorar o municipio ten un reflexo real. Seguiremos traballando para consolidar esta tendencia positiva e para que Cambados continúe medrando”.