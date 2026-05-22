Los presupuestos se demoran a junio y en sesión extraordinaria

Los líderes de las cuatro formaciones que integran el gobierno local, tras el acuerdo para la investidura | Monica Ferreirós

El gobierno de Cambados renuncia a llevar el presupuesto de 2026 a aprobación en el Pleno ordinario de mayo, previsto hacia finales de mes. Fuentes del ejecutivo confirman que el documento no llegará a tiempo y que la previsión es poder someterlo a votación en junio, probablemente en una sesión extraordinaria, para no demorar más su aprobación.

Sin embargo, el alcalde, Samuel Lago, indica que esta dilación sobre la previsión inicial no obedece a las negociaciones políticas con Pode, sino a “cuestións técnicas”. Estas se fundamentan en que el ejecutivo quiere además llevar asociada a la aprobación de las cuentas una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). De hecho, está previsto mantener la negociación sindical la próxima semana, por lo que se complica poder tener todos los flecos cerrados para incluir la aprobación presupuestaria en mayo.

Además, la correspondiente comisión informativa, previa al Pleno, se convoca todavía hoy.

Sin problemas con Pode

En cuanto a las tiranteces surgidas en las últimas semanas al hilo de la posible conformidad o no del cuarto socio de gobierno —Cambados Pode— para garantizar su sí al presupuesto, tanto desde la formación que lidera José Ramón Abal como el propio regidor socialista eran ayer optimistas y dan por definitivamente encauzadas las conversaciones.

El edil de la formación independiente considera que las últimas modificaciones planteadas desde su partido “acéptanse”, “dixeron que si”, por lo que, de incluirse estas en el documento final, parece que habrá acuerdo. El alcalde añade que esos últimos cambios manifestados desde Pode son “pequenas modificacións” que afectan sólo a partidas de los departamentos dirigidos por el propio Abal Varela, por lo que, al no alterarse el equilibrio de fondos con otros departamentos o formaciones políticas, fueron atendidas sin más contratiempos y serán así incluidas en el documento económico.

Lago también señaló que Pode, en ningún momento “dixo que non” al presupuesto, por lo que también entiende que, pulidas estas últimas modificaciones en sus áreas, el gobierno a cuatro cuenta definitivamente con todos los votos necesarios para sacar adelante la aprobación inicial del documento presupuestario en Pleno.

El Concello creará tres nuevas plazas en la RPT, pero sin elevar el coste, al amortizarse otras tantas vacantes

Confirma que la intención del ejecutivo es poder convocar una sesión extraordinaria en el que debatir y dar aprobación a documento a inicios del próximo mes de junio.

Ahora que la vía política parece finalmente despejada, el presupuesto queda pendiente, pues y únicamente de “cuestións técnicas”, como la tramitación de los documentos ligados tanto a la comisión informativa en materia económica como a los pasos administrativos para sacar adelante los cambios en la relación de puestos de trabajo del Concello.

Nuevas plazas de empleo

En lo referente a la modificación de la citada RPT, se trata de cambios “plantexados desde hai un tempo”, señala el regidor, que podrán ser atendidas ahora.

Se crearán tres nuevas plazas en la plantilla municipal de empleados. Una será de trabajador social, una segunda, de arquitecto y, la tercera, de técnico de administración general, para el área de contratación.

Con todo, esta creación de tres nuevas plazas no conllevará un aumento del gasto en materia de personal, ya que, al mismo tiempo que se habilitan estas tres nuevas plazas, se eliminan de la RPT otras tres, que nunca habían sido cubiertas, como es el caso de encargado de almacén o de técnico de coordinación cultural y de deportes.

Según avanzó el gobierno local en semanas previas, Cambados sacará adelante este año un presupuesto récord de 11,6 millones de euros —a los que se sumarán las inversiones que Xunta y Diputación realicen en el municipio en 2026— pero que también supondrá ciertos recortes por la presión de los gastos corrientes, como el incremento de gasto en personal o el alza de precios en servicios impropios como el Serzivo de Axuda no Fogar (SAF) o la Escola Infantil. Solo en el caso de Sogama, la partida se dispara en 221.000 euros hasta un total de 603.000; el SAF de los 880.000 a los 1.065.000 euros y la gestión de la Escola Infantil de los 300.000 a los 411.000 euros. La distribución y alcance de esos recortes motivó buena parte de las negociaciones políticas hasta alcanzar el acuerdo que parece definitivo. Concello funciona ahora con el Presupuesto de 2024, ya prorrogado el pasado 2025.