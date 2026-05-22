El CIM reúne a alcaldesas y concejalas en una jornada sobre el liderazgo de mujeres

La Casa da Calzada recibirá el encuentro la próxima semana | Mónica Ferreirós

La Sala Pitusa de la Mancomunidade de O Salnés, en el Paseo de la Calzada de Cambados, acogerá el martes 26 una jornada de trabajo bajo el lema ‘Mulleres que toman decisións’, un encuentro que reunirá alcaldesas y concejalas de la comarca en un espacio de reflexión y diálogo alrededor del liderazgo de las mujeres así como los obstáculos de todas a la hora de participar en la vida política y las barreras estructurales que limitaron sus opciones para encabezar proyectos políticos e institucionales. Será partir de las 10:30 horas.

Según explican desde el Centro de Información á Muller (CIM) comarcal, la iniciativa nace con la voluntad de crear un foro comarcal y estable de trabajo entre las responsables públicas de todas las fuerzas políticas para defender asuntos de gobernanza, políticas públicas y toma de decisiones.

La jornada contará también con la participación de Magis Iglesias, periodista especializada en información política, primera mujer presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y autora del libro ‘Fuimos nosotras’, una obra que rinde homenaje a las primeras parlamentarias de la democracia española y al papel pionero de las mujeres en la vida política e institucional.

A lo largo de la mañana se desarrollarán dos mesas de trabajo centradas en los retos y oportunidades de la acción política local con perspectiva de género. La primera de ellas, bajo el título ‘A cidade das mulleres: traballando desde o espazo urbano para a innovación local’, abordará la necesidad de incorporar la mirada feminista en el diseño y planificación de los espacios públicos y de las políticas municipales.

La segunda mesa, ‘Mulleres no poder local. Novas políticas na axendas do cambio’, se centrará en el papel de las mujeres en los gobiernos municipales y en los nuevos enfoques políticos impulsados desde la administración local para avanzar en igualdad, participación y transformación social.

Además de las alcaldesas y concejalas de todas las fuerzas políticas, participarán representantes del Parlamento de Galicia, Xunta de Galicia y Fegamp.