El concurso de carteles del Albariño: sin IA y con 600 euros de premio

Parte de la creación utilizada en una edición anterior | cedida

La Concellería de Feestas de Cambados, que dirige Tino Cordal, animó hoy a participar en el concurso para la elección del cartel anunciador de la LXXIV Festa do Viño Albariño, cuyas bases son las mismas del año pasado excepto en la fecha límite del plazo de entrega que se adelanta a las 14 horas del viernes 29 de mayo.

El premio para la persona ganadora del concurso seguirá siendo de 600 euros. Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, que deberán ser originales e inéditas. Las personas concursantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas; además, renuncian a toda reclamación por derechos de imagen.

Libre, pero sin uso de IA

Los carteles podrán realizarse con cualquier técnica pictórica, fotográfica o informática, pero no se aceptarán trabajos realizados a través de inteligencia artificial (IA).

La temática, aunque libre, debe reflejar el que simboliza la fiesta para Cambados. Se valorará positivamente la creatividad, la originalidad y la inclusión de exponentes de la cultura y del patrimonio relacionado con el vino y con la villa. El texto incluido en el cartel deberá ser: “LXXIV Festa do Viño Albariño. Cambados, do 29 de xullo ao 2 de agosto de 2026. Declarada de Interese Turístico Internacional. www.cambados.gal”. Se dejará una franja en la parte inferior del cartel para poder añadir los logotipos de organizadores y colaboradores.

Las obras podrán presentarse de manera presencial en el registro del Concello o a través de la sede electrónica por instancia general.

El jurado estará presidido por el edil Tino Cordal o persona en quien delegue, como miembro de honor, con voz pero sin voto; del CRDO Rías Baixas o Ruta do Viño, artistas, diseñadores gráficos y técnicos de cultura. Los interesados pueden informarse en el 986 542663 o en omix@cambados.es.