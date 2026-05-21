El colegio de Corvillón estrena reforma de los baños tras una inversión de 47.000 euros

César Pérez, Agustín Reguera y Sabela Fole, durante la visita de hoy | cedida

El colegio de Corvillón estrena la reforma de aseos de la planta alta, financiada con 47.000 euros e impulsada por la Xunta de Galicia. Con tal motivo, el centro recibió la visita del delegado territorial en Pontevedra, Agustín Reguera, y del jefe territorial, César Pérez Ares.

La actuación permitió renovar todo el sistema de canalizaciones, así como los elementos de los aseos y la iluminación de los mismos.

El delegado de la Xunta recordó que en este ayuntamiento está a punto de concluir además la ampliación del colegio de San Tomé, donde la Xunta está invirtiendo un millón de euros. A mayores, Agustín Reguera recordó su reciente visita al IES Francisco Asorey, donde la Consellería de Educación llevó a cabo una actuación de mejora de la eficiencia energética por valor de más de 50.000 euros.

“Estas obras forman parte da estratexia da Xunta de Galicia de mellora continua da rede de centros educativos públicos, mediante actuacións orientadas á modernización das súas instalacións, ao aforro enerxético e á creación de contornas máis confortables para o desenvolvemento da actividade lectiva”, indican desde el departamento autonómico.

Así, el llamado plan de nueva arquitectura pedagógica incluye tanto partidas para grandes obras y construcción de nuevos centros o rehabilitaciones integrales, como intervenciones de menor calado, como reformas, mejoras y mantenimientos.