Una jornada analizará la diversidad Lgtbiq+ en política, empresa y otros ámbitos

Será en la antigua sede de Exposalnés | Mónica Ferreirós

La Casa da Calzada de Cambados se convertirá el próximo 6 de junio en un espacio de encuentro y reflexión alrededor de la diversidad Lgbtiq+ y su papel en los ámbitos político, empresarial y social con la celebración de la jornada abierta a la ciudadanía ‘Diversidad y Liderazgo: La presencia Lgbtiq+ en la empresa y en la política’.

La actividad se desarrollará entre las 10:30 y las 14 horas y contará con la participación de personas referentes en los ámbitos institucional, empresarial y cultural que compartirán sus experiencias y visiones sobre el liderazgo desde la diversidad, la visibilidad Lgbtiq+ y la creación de espacios más inclusivos.

La jornada se abrirá con la bienvenida institucional de la Concellería de Igualdade, que dirige Mar Pérez, y de Mario Brión, docente y comisario de la iniciativa. A continuación, la diputada Iria Carreira ofrecerá la charla ‘Entre la visibilidad y la resistencia: ser Lgbtiq+ en la esfera pública’, en la que abordará la importancia de los referentes visibles y los retos que continúa suponiendo la Lgbtifobia en los ámbitos políticos y mediáticos.

Tras una pausa café, el programa continuará con dos intervenciones centradas en el emprendimiento y la identidad. Santiago Abal, gerente del restaurante TS La Casa de Santiago participará con la charla ‘Emprender con Orgullo’.

Por su parte, Ramón Santos, propietario de la histórica mercería coruñesa La Crisálida, protagonizará la sesión ‘Orgullo y oficio: construir marca desde la identidad’.

Charla abierta

La jornada terminará con una conversación abierta entre las personas participantes bajo el título ‘Diversidad y toma de decisiones: cambia el liderazgo?’, en la que se debatirá sobre los modelos de liderazgo inclusivo y los desafíos y oportunidades de ejercer responsabilidades públicas y profesionales desde la diversidad.

La actividad está abierta a toda la ciudadanía y las personas interesadas ya pueden inscribirse a través del correo electrónico cambadosigualdade@gmail.com o bien llamando al 646 908 177. Desde la organización animamos a sumarse a este encuentro para compartir experiencias, abrir espacios de diálogo y seguir construyendo una sociedad más diversa, igualitaria e inclusiva.