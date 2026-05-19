La subdelegación de Gobierno presenta una campaña sobre prevención de atropellos de mayores 

Participantes en la actividad realizada en Exposalnés Gonzalo Salgado

El subdelegado de Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presentó este martes en Cambados una campaña en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico y la Guardia Civil de cara a la prevención de atropellos de personas mayores, recordando los siete peatones fallecidos a principios de este año, siendo seis de ellos veteranos que caminaban por las carreteras. Uno de los atropellos mortales se produjo en la comarca arousana, concretamente en Vilanova.

A la campaña ya se han adherido un total de 21 concellos de la provincia y, en cuanto a la presentación en Cambados, comenzó con la entrega de chalecos reflectantes a las personas participantes en la actividad. A continuación, se realizó una sesión de formación que abrió el subdelegado y siguió con las intervenciones del personal de la Jefatura de Tráfico y el Subsector de la Guardia Civil.

Durante el encuentro, Losada afirmó que el fallecimiento se los seis peatones mayores en lo que va de año es “un dato intolerable”, señalanado que es la peor serie histórica. En esta línea, incidió en que “un solo fallecido es una pérdida terrible y hay que hacer lo posible por evitarlo”.

Asimismo, añadió que, aunque esto no supone ningún alivio para las familias, la mitad de los mayores atropellados murieron respetando las normas: dos usando el paso de cebra y el otro caminando por un arcén.

Finalmente, subrayó que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento del día y con buena o mala visibilidad, por lo que animó a los mayores de Cambados y de toda la comarca de Arousa a extremar las precauciones siempre.