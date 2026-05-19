La D.O. Rías Baixas asiste un año más a la London Wine Fair con un total de 81 marcas de 49 bodegas

El stand en el recinto de Olympia London Cedida

La Denominación de Origen Rías Baixas asiste estos días a la 44 edición de la London Wine Fair, una cita imprescindible en su calendario y en la que este año se han presentado con un stand que acoge un total de 81 marcas de 49 bodegas de la denominación.

El encuentro tiene lugar en el recinto de Olympia London y hasta la capital británica se desplazaron en representación del Consejo Regulador su secretario general, Ramón Huidobro, y la técnica de marketing, Rosa Martínez, para presenciar de primera mano el interés del sector británico por los vinos de las Rías Baixas.

Según señalan, el stand gallego está teniendo una gran afluencia, con decenas de profesionales del vino –educadores, sumilleres, importadores y restaurantes, entre otros– que se acercan para conocer más en profundidad las elaboraciones gallegas.

Así, las 81 marcas presentes en el expositor incluyen elaboraciones como espumosos o tintos, así como una gran variedad de añadas que van desde el año 2018 hasta el 2025.