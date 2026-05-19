El Xacobeo 2027, el deporte, la náutica y la enogastronomía serán los ejes centrales del Foro de Turismo 

Presentación de la programación del foro Gonzalo Salgado

La Mancomunidade de O Salnés presentó este martes en Cambados el programa oficial de su Foro de Turismo, cuyos ejes centrales serán el Xacobeo 2027, el deporte, la náutica y la enogastronomía. El encuentro tendrá lugar el próximo 25 de mayo en el Real Club Náutico de Sanxenxo, a partir de las 9:30 horas, y el principal objetivo será analizar distintas alternativas para lograr la desestacionalización turística de la comarca.

El encuentro reunirá a representantes institucionales, expertos, profesionales y agentes del sector turístico y, según matizaron en la presentación, contará con el periodista Pedro Piqueras como maestro de ceremonias. En total hay habilitadas 80 plazas para poder asistir, de las cuales el 50% ya están cubiertas, apuntaron.

En cuanto a la programación del foro, a las 10 horas –tras la apertura institucional– tendrá lugar la primera mesa “Xacobeo 2027: palanca para la desestacionalización del destino”, en la que se abordará el papel del Año Santo como instrumento estratégico para redistribuir flujos turísticos. Se analizarán tendencias de demanda del Camino de Santiago y las oportunidades para destinos como O Salnés atendiendo a rutas alternativas como el Camino del Mar de Arousa y Río Ulla.

Posteriormente, a las 10:45 horas, será la mesa “Turismo deportivo: actividades de demanda en temporada media y baja”, en la que se pondrá el foco en la capacidad del deporte para crear flujos en meses de menor ocupación y se tratarán aspectos clave como el impacto de los eventos y competiciones; el diseño de un calendario estratégico para romper la estacionalidad; la creación de experiencias que combinen deporte con gastronomía, “wellness” o naturaleza; y la atracción mediática y visión del deporte como valor de destino.

Tras una pausa para café, a las 11:30 se retomarán las comparecencias con la mesa “Turismo Náutico: desestacionalización, producto y gestión del destino”. La sesión tratará su potencial como herramienta para atraer visitantes en diferentes periodos del año, la importancia de estructurar experiencias y servicios vinculados a la navegación, y los retos de coordinación, sostenibilidad y aprovechamiento turístico del litoral.

A las 12:30 horas será la última mesa, “Experiencias de éxito: Enogastronomía”, en la que se analizará esta disciplina como uno de los principales vectores de la desestacionalización en la comarca, centrándose en la construcción de actividades anuales, la internacionalización del producto, el papel de la restauración de prestigio, y las sinergias entre territorio, producto local y marca-destino.