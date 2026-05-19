El cambadés Gumersindo Feijoo, nuevo integrante de la Real Academia Galega de Ciencias

El cambadés dirige actualmente el Centro de Excelencia en Tecnologías Ambientales (Cretus) de la Universidad de Santiago Cedida

La Real Academia Galega de Ciencias celebra este miércoles, 20 de mayo, el ingreso del catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago (USC), el cambadés Gumersindo Feijoo Costa, como académico numerario de la sección de Ciencias Técnicas de la Institución. El acto será en el Pazo de San Roque, en la capital gallega, a las 18:30 horas, y estará abierto al público.

El presidente de la entidad, Juan Lema, abrirá el evento, al que asistirán otros académicos como el secretario general de Universidades, José Alberto Díez de Castro; la rectora de la Universidad de Santiago, Rosa Crujeiras; la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la USC (la ETSE), Julia González; la decana da facultad de Química de la Universidad de Vigo, Ángeles Peña; la presidenta del Consejo de la Cultura Gallega, Rosario Álvarez; junto a diversos representantes de instituciones políticas, culturales, científicas y académicas gallegas.

El nuevo académico

Gumersindo Feijoo Costa (Cambados, 1967) es especialista en la aplicación del análisis de ciclo de vida e pegadas ambientales en la gestión del entorno, con especial énfasis en el eco-diseño como elemento esencial de la economía circular.

Fue uno de los impulsores de la Red Española de Análisis de Ciclo de Vida, que puso las bases de la colaboración entre empresas e instituciones que permitió situar a España como uno de los líderes en este ámbito. Ha dirigido más de una treintena de tesis de doctoramiento, de las que han derivado más de 350 artículos en revistas científicas internacionales de alto impacto y en la presentación de nueve patentes.

Realizó estadías de investigación en universidades y centros de Holanda, Israel, Chile e EEUU, y ha participado en numerosos proyectos a nivel nacional e internacional. El impacto da su trabajo se refleja en el número de citas, que lo sitúa entre el 2% de científicos más citados del mundo según el ránking de Stanford.

Cabe destacar su trayectoria en la USC, en la que fue introductor del análisis ambiental de productos y proceso, y además, ha ostentado cargos como vicerrector de Planificación, Tecnologías e Sostenibilidad; vicerrector de Transformación Digital e Innovación; director del Departamento de Ingeniería Química; y, actualmente, dirige el Centro de Excelencia en Tecnologías Ambientales (Cretus) de la universidad.