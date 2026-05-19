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Cambados

Cambados inicia el diagnóstico de la plaza de abastos y avanza en el proyecto para su rehabilitación

Los documentos deberán estar acabados en diciembre y el gobierno se reunirá con los responsables de los puestos para conocer sus demandas

Sandra Rey
19/05/2026 20:10
Exterior del mercado municipal
Gonzalo Salgado
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Tras una reunión mantenida con el conselleiro, José González Vázquez, y el director general de Comercio, Gabriel Alén, el Concello de Cambados impulsa el avance de la rehabilitación de la plaza de abastos, dando los primeros pasos con el estudio de diagnóstico del mercado, un documento para avaluar su estado actual, y la solicitud de una subvención a la Diputación de Pontevedra para la realización del proyecto arquitectónico.

Las empresas concesionarias de ambos documentos colaborarán para que la mejora de las instalaciones, el impulso de los puestos y la obtención del Sello Mercado Excelente sean una realidad. “Xuntar os catro piares –diagnose, estudo arquitectónico, praceiros e administración– vai garantir un éxito absoluto”, apunta desde las empresas, que también destacan las “boas intencións” del Concello: “Visitamos o mercado xuntos e estamos semanalmente en contacto. Teñen clara a intención da rehabilitación”.

Los estudios deberán estar finalizados en diciembre de este año, con el objetivo de optar a las subvenciones autonómicas para la ejecución de las obras. Hasta el momento, el gobierno local y concesionarias mantendrán encuentros con los responsables de los puestos para conocer sus demandas y exponerles el plan de trabajo. “Concello e praceiros temos que facer unha fronte común para que as obras sexan un éxito para todas as partes, especialmente para os veciños e as veciñas”, apunta el concejal de Comercio Tino Cordal.

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