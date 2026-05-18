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Cambados

Tráfico imparte una jornada para prevenir atropellos en la que repartirán chalecos

Redacción
18/05/2026 18:14
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en un control
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, en un control
| Mónica Ferreirós
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El Concello de Cambados organiza una charla sobre seguridad vial especialmente destinada a las personas mayores. Se trata de una acción contemplada dentro de una campaña de prevención de atropellos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Será este martes, a partir de las 10:30 horas, en la Casa de A Calzada, antigua Exposalnés.

Se ofrecerán “consellos prácticos para mellorar a seguridade nas nosas rúas e fomentar hábitos seguros tanto para peóns como para condutores”, avanzan. Además, habrá reparto de chalecos reflectantes para los asistentes. En la inauguración de la cita participará el subdelegado del Gobierno, Abel Losada; la jefa provincial de Tráfico, Paula Yubero, y el alcalde, Samuel Lago.

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