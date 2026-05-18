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Cambados

As Goritas reabre este martes al tráfico pero volverá a cerrarse tres días de la próxima semana

Cuando se restrinja el paso de vehículos tampoco podrán acceder peatones, para mayor seguridad

Beni Yáñez
18/05/2026 18:56
Operarios este lunes durante los trabajos en la estructura
Operarios este lunes durante los trabajos en la estructura
| Gonzalo Salgado
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El acceso al tráfico de la isla de As Goritas en Cambados reabrirá este martes, después de que las obras que se realizan en el puente obligasen a cortar el paso de vehículos este lunes.

No obstante, desde Portos de Galicia avanzan que la entrada y salida de automóviles volverá a prohibirse a comienzos de la próxima semana.

En concreto, se volverá a cortar el paso de coches el lunes, el martes y el miércoles de la próxima semana, debido a las necesidades de la obra sobre el puente. En esos días en que se volverá a cerrar no estará permitido tampoco el acceso a pie por razones de seguridad, explican desde el ente público.

Igualmente, añaden que si hiciese falta acceder a pie por alguna circunstancia justificada se coordinará con la empresa adjudicataria de las obras en marcha el horario para acceder. En cualquier caso, en coche no se podrá entrar ni salir en ningún horario durante esos días, insisten.

La obra

Las obras impulsadas por el departamento de Mar tienen un presupuesto de unos 400.000 euros y se ejecutan a través de la empresa Fonsán. Se trata de una actuación de rehabilitación y reparación del puente, debido al paso de los años. Es necesario cambiar alguna viga, entre otras labores a ejecutar.

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