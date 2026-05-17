Cierran el acceso a As Goritas por las obras de rehabilitación del puente

Una vista de archivo de la zona | D. A.

El acceso a la isla de As Goritas en Cambados quedará cortado a primera hora de la mañana de este lunes, día 18. Así lo indican desde Portos de Galicia, debido a las obras de rehabilitación y refuerzo de la estructura del puente que se ejecutan estos días.

El cierre afectará a este vial durante toda la jornada de lunes y, durante los próximos días, podrían sucederse nuevos cortes, en función de las necesidades y el ritmo de los trabajos.

Tampoco podrán abandonar la isla aquellos vehículos estacionados en ella que no salgan de la misma antes de las 7 de la mañana de este lunes, hasta que vuelva a abrirse el vial.

Las obras impulsadas por el departamento de Mar tienen un presupuesto de unos 400.000 euros y se ejecutan a través de la empresa Fonsán.

El objetivo es rehabilitar y reparar la estructura, debido al desgaste del paso de los años y a la exposición a las inclemencias del medio marino en que se encuentran. Así, es necesario sustituir algunas vigas, entre otras labores, siendo esta operación una de las más críticas de todo el proyecto, de ahí la necesidad de restringir puntualmente el paso de vehículos.

El puente es de 60,5 metros de largo y cinco vanos.