Un cambadés gana un pleito por una compra por Internet y logra el reembolso del doble del precio del producto

Vista de la fachada de los juzgados cambadeses Gonzalo Salgado

Un cambadés ganó un pleito por una compra a través de un conocido portal de ventas por Internet sentenciando el tribunal que le debe ser devuelto el doble del precio que pagó por el producto. La sentencia es de la plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cambados.

En el fallo se indica que el demandante compró por Amazon, a un vendedor en Italia, una secadora el 11 de febrero de 2022. Este producto, alegó, llegó dañado, quedando pendiente de reembolso. El 23 de marzo del mismo año, realizó un segundo pedido al mismo vendedor, la misma secadora, por 499,49 euros. Esta segunda secadora no le llegó, pero el vendedor sí le efectuó el reembolso de esta segunda compra el 9 de abril del mismo año.

El comprador se comunicó por el chat de Amazon, email y llamadas telefónicas. Los documentos que aportó como prueba no fueron impugnados. El demandante intentó también que el vendedor enviase una nueva secadora, en vez de tramitarse el reembolso: “¿Me enviáis ya otra secadora idéntica en vez de realizarme un reembolso? ¿Se puede agilizar el envío para recibirla lo antes posible ?”, preguntó. Tras hacer un segundo pedido, este no llegó, pero sí recibió el reembolso de esta segunda secadora. No así el importe de la primera.

Reclamó entonces primero el importe “de 499,49 euros y el 14 de septiembre de 2022 la cantidad duplicada”, atendiendo al artículo 76 de la Ley de Consumidores y Usuarios. Este establece que si el vendedor no devuelve el dinero, a los 14 días naturales desde el desestimiento, el comprador “tendrá derecho a reclamarla duplicada”. El juzgado da la razón al cambadés y condena al demandado a abonar los 998,98 euros solicitados más intereses y costas.