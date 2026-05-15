El instituto Asorey culmina el ciclo ‘#SonDosNosos’ con un reconocimiento a Flako Estévez

Un momento de los actos en el instituto | cedida

El ciclo ‘#SonDosNosos’ del IES Francisco Asorey concluyó con un reconocimioetno al exalumno Valentín Estévez, conocido artísticamente como Flako Estévez, por su trayectoria en el ámbito artístico y cultural.

Este programa comenzó el pasado lunes 11 de mayo con la proyección de la película ‘San Simón’, una actividad dirigida al alumnado del centro y realizada gracias a la colaboración del director de la obra, que permitió acercar esta propuesta cinematográfica a la comunidad educativa.

La programación culminó este viernes 15 con la celebración de la ceremonia de entrega del premio ‘#SonDosNosos’ en el salón de actos del instituto, en un acto que contó con la participación de alumnado y profesorado del centro educativo.

A lo largo de la ceremonia se puso en valor la trayectoria de Flako Estévez, tanto el recorrido profesional como la importancia de contar con referentes próximos para el alumnado actual, uno de los principales objetivos de esta iniciativa promovida por el IES Francisco Asorey, indican desde el centro.

Experiencias

El acto se completó con la intervención del propio galardonado, que compartió parte de su experiencia personal y profesional con el alumnado asistente, así como con un pequeño coloquio.

Desde el instituto señalaron que “queremos agradecer a colaboración de todas as persoas participantes e contribuír, a través deste ciclo, a fortalecer o vínculo entre o centro e o seu antigo alumnado”.