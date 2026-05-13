Una web estatal promocionará 20 experiencias enoturísticas locales

José Ramón Abal junto a otros miembros de Acevín | cedida

Una nueva web impulsada por Acevín (Asociación Española de Ciudades del Vino) y el Club de Producto Rutas del Vino de España incluirá experiencias enoturísticas de toda España, aumentando su promoción y difusión. Cambados estará representada en ella, con hasta veinte experiencias enoturísticas ya incluidas en la Ruta do Viño Rías Baixas.

Así lo destacó hoy el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, tras un viaje a Requena donde tuvo lugar la asamblea general de Acevín, de la que Cambados ostenta actualmente la vicepresidencia.

La próxima puesta en marcha de este nuevo portal web “é unha noticia importante” de “posta en valor do enoturismo”, valoró el edil cambadés.

Abal también visitó algunas bodegas, “como sempre, aproveitando para quitar algunha idea positiva para Cambados”.

La asamblea de Acevín también dio luz verde al presupuesto del colectivo para 2026, sin ningún voto negativo, pero con alguna abstención.