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Cambados

Seis Embajadores del Albariño Rías Baixas anglosajones visitan por primera vez la DO

Redacción
13/05/2026 19:05
Una de las actividades incluidas en el recorrido
Una de las actividades incluidas en el recorrido
| cedida
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Reino Unido, segundo mercado de la D.O. Rías Baixas, protagoniza cada primavera un viaje de prescriptores anglosajones. En esta ocasión se desplazaron hasta aquí un grupo de Embajadores del Albariño Rías Baixas de seis empresas de Reino Unido.

Tuvieron una charla y cata introductoria de los vinos de Rías Baixas en la sede del Consejo Regulador, donde cataron 26 marcas de añadas desde el 2022 al 2024

El recorrido por la denominación de origen incluyó ocho bodegas y se inició el lunes con una visita a varias bodegas de Salnés, al día siguiente transcurrió por la subzona de O Rosal para finalizar hoy en la de O Condado do Tea.

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