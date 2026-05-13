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Cambados

El vehículo integral de documentación de la Policía Nacional atendió a más de mil usuarios en su primer año

B. Y. O Salnés
13/05/2026 18:54
El alcalde, Samuel Lago, hizo hoy una valoración positiva del servicio
El alcalde, Samuel Lago, hizo hoy una valoración positiva del servicio
| cedida
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El vehículo integral de documentación (Vidoc) impulsado por la Dirección General de la Policía Nacional en Cambados atendió a más de un millar de usuarios en su primer año de funcionamiento. Así lo destacaron desde el Concello, donde hicieron público hoy el dato del total de 1.068 personas atendidas en este primer año de servicio.

Este número de usuarios “evidencia a súa utilidade e a boa acollida por parte da cidadanía”, valoran desde el cuatripartito.

El alcalde, Samuel Lago, recordó que se trata “dun servizo esencial que achega a administración ás persoas, facilita a vida diaria da veciñanza” y mejora el acceso a los servicios públicos.

Colaboración institucional

El primer edil también destacó la importancia de la colaboración institucional para poner en marcha este servicio. De este modo, agradeció expresamente el “traballo e a implicación” tanto de la Policía Nacional como de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, “cuxa cooperación foi fundamental para que este servizo sexa hoxe unha realidade en Cambados”.

También destacó el papel del Ayuntamiento en la coordinación del servicio, “garantindo a súa correcta implantación e funcionamento no municipio”, concluyen desde el ejecutivo.

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