Los Suaves: Premio Honorífico Martín Códax da Música 2026

Imagen de la mítica formación ourensana

La asociación Músicas ao Vivo anunció hoy que el grupo Los Suaves será reconocido con el Premio Honorífico de los XIII Premios Martín Códax da Música, una distinción que cada año rinde homenaje a figuras fundamentales por su trayectoria y contribución a la música gallega.

Este galardón honorífico se convirtió ya en uno de los reconocimientos más destacados del sector musical gallego. La elección de los premiados se hace en asamblea general de Músicas ao Vivo, decidida por las personas asociadas de esta entidad.

En las últimas ediciones fueron distinguidas figuras como Leilía en 2025, Emilio Cao en 2024 y Luz Casal en 2023.

Los Suaves

En esta ocasión, el galardón recae en Los Suaves, “unha das bandas máis emblemáticas da historia do rock estatal e un símbolo musical profundamente ligado a Galicia”, valoraban ayer desde la asociación promotora.

Formados en Ourense a finales de la década de los setenta alrededor de la figura de Yosi Domínguez, “o grupo construíu ao longo de máis de tres décadas unha traxectoria única marcada pola honestidade, a poesía urbana e unha identidade propia que conquistou xeracións enteiras”, añadieron desde Músicas ao Vivo.

“Con este Premio Honorífico, os Premios Martín Códax da Música”, que patrocinan las conocidas bodegas cambadesas, “queren recoñecer non só a dimensión artística de Los Suaves, senón tamén o seu impacto cultural, social e emocional na historia recente da música galega”.

La gala de esta edición de los Premios Martín Códax da Música se celebrará el próximo 27 de