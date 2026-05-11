Fulcro, Attis y Martín Códax se reparten los premios del Albariño de Vitoria

Las autoridades en la última jornada de la cita enogastronómica Cedida

El vino 'A Pedreira', de la bodega sanxenxina Fulcro, se alzó este fin de semana con el primer premio de la Festa do Albariño de Vitoria. Un jurado popular conformado por todos los asistentes que pudieron degustar los vinos de las 27 bodegas participantes, decidieron con sus votos, asimismo, que es segundo premio recayera en la meañesa Attis y el tercero en el vino 'Don Pedro de Soutomaior', de Bodegas Martín Códax.

Una tercera edición que batió todos los records de asistencia y que muestra la capacidad promocional de una cita ya consolidada en el calendario del Centro Galego de la capital del País Vasco, organizador de la cita enogastronómica con la colaboración de la Mancomunidade do Salnés y del Concello de Cambados.

Así pues, el edil de Enoturismo, José Ramón Abal, recalcó que durante la jornada del domingo se terminaron existencias de la mayoría de vinos debido a la alta afluencia de público durante las dos jornadas de programa. "Confirma que vén crecendo de forma exponencial", subrayó Abal, que señaló que las cifras de público se triplicaron con respecto a la pasada edición, tras decidirse por un cambio de fecha, pasando del mes de junio a mayo. Un cambio que llega para quedarse, porque los organizadores piensan ya en la cuarta edición de una cita ya consolidada.

En los mismos términos se expresó ayer el delegado de Turismo de la Mancomunidade, José Aspérez, que valoró positivamente la oportunidad que supone la Festa do Albariño de Vitoria para "acercar O Salnés a un mercado que ya conoce y valora nuestra comarca, reforzando la promoción del Albariño, de nuestra gastronomía y de un destino que ofrece experiencias durante todo el año”.

Desde la Mancomunidad se subraya la importancia de este tipo de acciones promocionales en mercados emisores estratégicos, como es el caso de Vitoria y su entorno, desde donde cada año llegan visitantes a la comarca. Aspérez señaló también que esta colaboración “forma parte de una línea de trabajo orientada a seguir posicionando O Salnés más allá de la temporada alta, favoreciendo la desestacionalización y dando visibilidad a todo lo que el territorio puede ofrecer en cualquier época del año”.