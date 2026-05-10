La representación en el ámbito empresarial y político centrará las décimas Xornadas Lgtbiq+ de Cambados

Una edición anterior del Simposio Lgtbiq+ Mónica Ferreirós

La Concejalía de Igualdad ultima ya la organización de la décima edición de las Xornadas Lgtbiq+ de Cambados, que este año estarán dedicadas a la representación del colectivo en el campo empresarial y político, abriendo un espacio de debate sobre el liderazgo, visibilidad y diversidad en ámbitos clave de la sociedad.

La cita anual tendrá lugar, como viene siendo habitual, en la Casa da Calzada, el próximo sábado 6 de junio, en un horario de 10:30 a 13:30 horas, según ha adelantado el Área de Igualdad, dirigida por la nacionalista Mar Pérez, que presentará en los próximos días a los ponentes, que compartirán su experiencia vital en estos ámbitos.

Ya confirmada está la presencia del comunicador boirense Mario Brión, más conocido como Olaxonmario en redes como Youtube y que ya estuvo presente en la pasada edición, dedicada a la visibilidad Lgtbiq+ en el deporte, como remero. En aquella ocasión, estuvo acompañado por Cristian Silva, campeón mundial de piragüismo; Tamara Pérez, docente de Educación Física; Paula Rial, técnica de deportes; y Xandre Garrido, activista y divulgador Lgtbiq+.

Así pues, Cambados volverá así a ahondar en la reivindicación del colectivo y, a falta de conocer los ponentes que formarán parte de esta nueva edición, la Concejalía abre ya la inscripción para todas las personas que deseen asistir al desarrollo de este simposio anual, que pueden ponerse en contacto con el Concello cambadés a través del correo electrónico cambadosigualdade@gmail.com o en el número de teléfono 646 908 177.