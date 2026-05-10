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Cambados

Dos alumnos del Asorey recibieron el Premio Extraordinario por sus resultados académicos

Diego Araújo y Adriana Otero obtuvieron los reconocimientos en la gala del pasado viernes organizada por la Consellería

A. Louro
10/05/2026 20:47
Diego Araújo y Adriana Otero, tras recibir el reconocimiento | Cedida
Diego Araújo y Adriana Otero, tras recibir el reconocimiento | Cedida
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Dos alumnos del IES Francisco Asorey de Cambados, Diego Araújo y Adriana Otero, recibieron el pasado viernes los Premios Extraodinarios de Bachillerato y ESO, respectivamente, convocados por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, por sus expedientes sobresalientes en la etapa de Secundaria en el curso 2024/25. Así, recibieron este reconocimiento en un acto organizado en el Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia, en Santiago y que contó con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Un reconocimiento que celebró esta semana el instituto cambadés: “Ver como o voso traballo diario se transforma nestes recoñecementos motívanos a seguir traballando por unha educación de calidade”, subrayaron desde el centro a través de las redes sociales, donde agradecieron a los dos estudiantes por “deixardes o nome do noso instituto tan alto”.

Esta distinción busca reconocer y valorar públicamente los méritos excepcionales basados en el esfuerzo y en el trabajo del alumnado y recayeron en una veintena de estudiantes que obtuvieron las calificaciones  más altas, acompañando este  reconocimiento con una gratificación económica de 1.000 euros para cada uno.

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