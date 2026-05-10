Cambados despide a Amalia Durán, “Maluca”, fundadora del restaurante Posta do Sol

"Maluca" en el acto de recepción de la Vieira de Prata, en 2010 D.A.

Cambados despidió esta tarde, en una ceremonia oficiada en la iglesia de San Benito, a Amalia Durán Martínez, más conocida como “Maluca”, que falleció el pasado sábado a los 94 años de edad y que forma parte de la historia de la hostelería local. En 1966 abrió las puertas del restaurante Posta do Sol, en Ribeira de Fefiñáns, que se hizo famoso por sus mariscos y empanadas de vieira. De hecho ya con 28 años Durán comenzó a dedicarse a la comercialización de marisco en otros puntos de la comarca, como A Illa, Vilanova, O Grove o Vilaxoán, hasta que dio el salto a la hostelería con uno de los establecimientos de referencia de la villa del albariño durante décadas.

Una vocación que el pueblo de Cambados correspondió en varias ocasiones. Una de ellas fue la recepción de la Vieira de Prata otorgada por la cita gastronómica y que recibió como un regalo de todos los marineros de Cambados. La otra, no menos importante, la Folla de Prata do Albariño, otorgada por el Capíto Serenísmo de la Festa do Albariño. Fue tres años después del reconocimiento de la Vieira, en 2013, formando así parte de dos de las distinciones con más renombre de la capital del albariño, de cuya historia forma parte ya Durán.