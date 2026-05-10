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Cambados

Cambados convoca las ayudas a la educación y el transporte y para asociaciones culturales

A. Louro
10/05/2026 20:48
Imagen de archivo del Concello de Cambados
Imagen de archivo del Concello de Cambados
Mónica Ferreirós
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El Concello de Cambados convocó una nueva edición de las convocatorias públicas de subvenciones para la enseñanza y el transporte público y para asociaciones culturales, con un presupuesto que se mantiene estable a pasadas ediciones, con 27.000 y 35.000 euros, respectivamente.

En el caso de esta primera línea de ayudas, las cuantías pueden llegar hasta los 175 euros para material escolar en Primaria y Secundaria; de 225, en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales y de Bachillerato y FP; y de hasta 300 euros para Universidad y enseñanzas artísticas o conservatorios.

Asimismo, con respecto a las ayudas para transporte, están dirigidas a alumnos de estudios superiores: Bachillerato, FP, Universidad, Enseñanzas Artísticas Superiores y Conservatorio y el importe dependerá de la distancia en kilómetros: 50 euros como máximo para centros de la comarca de O Salnés; 75 euros para centros lejos de la comarca y a menos de 30 kilómetros de Cambados; y de 100 euros a partir de esa distancia.

Por otra parte, las ayudas a entidades contarán con una dotación de 5.000 euros destinadas a las ANPA, 25.000 euros para asociaciones culturales y, por último, otros 5.000 euros para actividades de ocio y tiempo libre. El plazo para que presentar las solicitudes es de quince días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP. y el Concello podrá financiar, como máximo, hasta el 75% del coste de la actividad subvencionada, según recogen las bases disponibles en la sede electrónica.

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