La Festa do Albariño triunfa en Vitoria con una afluencia “por riba das expectativas”

Brindis inaugural de la cita enogastronómica Cedida

La Festa do Albariño continúa con su proyección nacional e inauguró hoy su tercera edición en Vitoria con un notable éxito de participación en el Centro Galego de la capital del País Vasco, que organiza esta cita enogastronómica, con la que colaboran el Concello de Cambados y la Mancomunidade do Salnés, como una oportunidad para promocionar los vinos y recursos enoturísticos de la comarca en un mercado considerado como objetivo.

Cabe señalar que esta edición, que se prolongará durante la jornada de mañana, la cita reúne a una veintena de bodegas y 27 marcas de vino, siendo la mayoría de ellas de la comarca saliniense.

Así pues, el delegado de Turismo comarcal, José Manuel Aspérez, participó ayer en el evento, que calificó como “un éxito total e rotundo”, destacando al albariño como “un elemento representativo dos nove concellos da comarca”.

En la misma línea se pronunció el edil de Enoturismo cambadés, José Ramón Abal, querecalcó el impacto promocional del evento, con representación institucional y una alta difusión mediática y confirmó que ya están previstos dos autobuses procedentes de Vitoria para visitar Cambados en las próximas semanas, tras el interés generado por la experiencia.