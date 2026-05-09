Cambados recibe al primer grupo del voluntariado europeo Solidmar

El alcalde, Samuel Lago, recibió al equipo de voluntarios que abrirá este programa ambiental Cedida

Cambados recibió esta semana al primer grupo de voluntariado medioambiental europeo que participará en el proyecto Solidmar, impulsado por la Fundación Condado de Taboada con la colaboración del Concello y las asociaciones IAFA (de Portugal) y Keyader (Turquía). La iniciativa se desarrollará los próximos tres años con la participación de 120 jóvenes de diferentes nacionalidades para promover actuaciones en comunidades pesqueras afectadas por el cambio climático en coordinación con el sector del mar.

Solidmar, un proyecto de voluntariado europeo que restaurará dos hectáreas del litoral de Cambados Más información

Este primer grupo está formado por un total de 27 participantes procedentes de Turquía, Alemania, Italia, Bélgica, Portual y España, convirtiendo a la villa del albariño en un punto de encuentro internacional alrededor de la sostenibilidad, la cooperación europea y la protección ambiental.

Así pues, estos voluntarias desarrollarán, durante su estancia en Cambados, diferentes acciones ambientales, comunitarias y de divulgación relacionadas con el mar, con el objetivo final de colaborar en la restauración de ecosistemas marinos dañados por el cambio climático o la generación de residuos. De hecho uno de los objetivos de este proyecto, de 36 meses de duración a través de cuatro fases y grupos de voluntariado, pasa por la restauración de, al menos, dos hectáreas del litoral cambadés dañadas.

Cooperación internacional

Desde el Concello, el alcalde, Samuel Lago, recibió al grupo de voluntarios esta misma semana y destacó la importancia de iniciativas de este tipo, que permiten “situar a Cambados no mapa europeo dos proxectos de cooperación xuvenil e medioambiental, fomentando ademais o intercambio cultural e a convivencia entre persoas de distintos países”.

Asimismo, el gobierno local quiso también agradecer a la Fundación Codado de Taboada su “traballo e implicación no desenvolvemento deste proxecto”, que apuesta por la cooperación internacional y por el compromiso con el medio ambiente, implicando a la juventud europea en acciones concretas de protección y valorización del territorio. Cabe recordar que esta iniciativa medioambiental cuenta además con una financiación de 394.000 euros por el Cuerpo Europeo de Solidaridad de la Unión Europea.

El Concello amplía así su cooperación con esta asociación, con la que colabora en diferentes actividades ambientales y de recogida de residuos a lo largo de año, pero también en el desarrollo del Solidarity Fest, en el que cada año se recaudan fondos en favor de la investigación contra el cáncer.