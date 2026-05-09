Cambados consuma la renuncia a la renovación de la Praza das Rodas por la oposición de los hosteleros

Imagen de archivo del estado actual de la céntrica plaza Gonzalo Salgado

El Concello de Cambados consumó ayer la renuncia a la renovación de la Praza das Rodas, con la que buscaba poner fin al deteriorado estado del adoquinado de esta concurrida plaza, al toparse con la oposición de los hosteleros de la zona. Así, el ejecutivo señala en la resolución que se decide por cancelar el proceso de adjudicación al retrasarse dicho procedimiento, lo que obligaría a que las obras —con un plazo de ejecución de dos meses— se desarrollarían en la temporada estival, lo que provocaría un impacto económico en los negocios de la zona, así como dañaría “a imaxe urbana do municipio” y limitaría su uso, implicando incluso un problema “na seguridade” en citas con mucha afluencia, como el Albariño, dado su cercanía a Fefiñáns, a menos de 150 metros.

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La actuación estaba presupuestada en 89.993 euros y contaba con financiación al amparo del Plan +Provincia de 2024 de la Diputación, por lo que debía estar concluida antes del 30 de septiembre de este año para no perder la ayuda, tras la prórroga concedida por la administración provincial. Así pues, según explicó el edil de Obras, José Ramón Abal, la intención pasa ahora por presentar a un cambio de aplicación, de forma que podría destinar esos fondos a otro proyecto, en caso de aprobarlo la Diputación.

De hecho, el Concello ya realizó una operación similar con otra de las obras previstas en el +Provincia 2024, como fue la instalación de una decena de cámaras con gestión de imágenes mediante inteligencia artificial, que contaba con una subvención de 78.755 euros y de la que se decidió prescindir para mejorar el proyecto para Burgáns y destinar lo restante a la dotación de mobiliario urbano —papeleras, marquesinas y nuevas farolas para Castrelo—.

Proceso de contratación

El Concello había iniciado el proceso de licitación el pasado mes de marzo, pero un error al no activar la plataforma Silex hasta el 1 de abril obligó a ampliar el plazo de presentación de ofertas hasta el día 20 del pasado mes, llegando a registrarse un total de tres propuestas, que quedan ahora sin efecto al renunciar al proceso. Además, la administración local había contratado ya —por 756,25 euros— la coordinación de seguridad y salud de las obras, que no se acometerán.

Así pues, Abal explica que ahora tratarán de utilizar estos fondos para acometer otro proyecto que prevé presentar próximamente y que, igualmente, tendrá que estar ejecutado antes del 30 de septiembre. Cabe recordar que dentro de esta línea de ayudas está también pendiente la renovación del parque infantil de Torrado y del caucho del de la Estación, cuyos elementos de juego mejorará también el Concello con fondos propios. Actuación que asciende a 133.000 euros y que todavía debe de licitarse e iniciarse las obras.