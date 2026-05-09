Cambados acogerá sesiones informativas para mayores en materia de seguridad vial

Tino Cordal, edil de Terceira Idade Gonzalo Salgado

La Casa da Calzada (antiguo Exposalnés) acogerá el próximo martes 19 de mayo una charla dirigida al colectivo de personas mayores sobre seguridad vial, que incluirá también el reparto de chalecos reflectantes de forma gratuita, y que estará impartida por coordinadores de educación vial de la Jefatura Provincial de Tráfico, según informó el edil de Terceira Idade, Tino Cordal.

Una campaña de la DGT sobre seguridad que trata también de dar respuesta a la alta incidencia de atropellos a peatones en lo que va de año, con cinco viandantes muertos, todos ellos mayores de 77 años. Una cifra muy alta si se compara con, por ejemplo, el pasado ejercicio, cuando durante los doce meses solo se registraron cuatro peatones fallecidos (y no todos eran mayores) y que iguala al peor año de la serie histórica reciente, también con cinco fallecidos.

Ante ello, según explicó Cordal, Cambados se decidió sumar a la campaña ofrecida por la Jefatura Provincial de Tráfico a los ayuntamientos pontevedreses en la que “lamentablemente, á data de hoxe son moi poucos os concellos, como Cambados, que amosaron interese por acoller estas xornadas informativas e preventivas para persoas maiores”.

Cabe recalcar que de los cinco sucesos registrados en 2026, dos fueron en pasos de cebra y los atropellos se produjeron tanto en carreteras autonómicas como provinciales y estatal, con buena y mala visibilidad; con el único denominador común de la avanzada edad de los fallecidos.