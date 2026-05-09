Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados acogerá sesiones informativas para mayores en materia de seguridad vial

A. Louro
09/05/2026 20:54
Tino Cordal, portavoz de Somos Cambados
Tino Cordal, edil de Terceira Idade
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La Casa da Calzada (antiguo Exposalnés) acogerá el próximo martes 19 de mayo una charla dirigida al colectivo de personas mayores sobre seguridad vial, que incluirá también el reparto de chalecos reflectantes de forma gratuita, y que estará impartida por coordinadores de educación vial de la Jefatura Provincial de Tráfico, según informó el edil de Terceira Idade, Tino Cordal.

Una campaña de la DGT sobre seguridad que trata también de dar respuesta a la alta incidencia de atropellos a peatones en lo que va de año, con cinco viandantes muertos, todos ellos mayores de 77 años. Una cifra muy alta si se compara con, por ejemplo, el pasado ejercicio, cuando durante los doce meses solo se registraron cuatro peatones fallecidos (y no todos eran mayores) y que iguala al peor año de la serie histórica reciente, también con cinco fallecidos.

Ante ello, según explicó Cordal, Cambados se decidió sumar a la campaña ofrecida por la Jefatura Provincial de Tráfico a los ayuntamientos pontevedreses en la que “lamentablemente, á data de hoxe son moi poucos os concellos, como Cambados, que amosaron interese por acoller estas xornadas informativas e preventivas para persoas maiores”.

Cabe recalcar que de los cinco sucesos registrados en 2026, dos fueron en pasos de cebra y los atropellos se produjeron tanto en carreteras autonómicas como provinciales y estatal, con buena y mala visibilidad; con el único denominador común de la avanzada edad de los fallecidos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620