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Cambados

Atienden por crisis de ansiedad a la dueña de una vivienda en la que se registró un incendio en Corvillón

A. Louro
09/05/2026 18:09
La nevera terminó calcinada
La nevera terminó calcinada
Emerxencias de Cambados
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Los equipos de emergencias tuvieron que sofocar un conato de incendio registrado en una vivienda de Monte Souteiro, en la parroquia de Corvillón. El suceso se registró en la noche del viernes al sábado, con un incendio en una nevera del interior de la casa, que acabó llena de humo y que requirió la presencia del servicio municipal de Emerxencias del Concello de Cambados y de los Bomberos do Salnés, que sofocaron el fuego y procedieron a la ventilación mecánica de la vivienda, ya que alguna de las habitaciones carecía de ventanas.

Un susto que provocó que la dueña de la vivienda sufriera una crisis de ansiedad, por la que la tuvieron que tratar un equipo médico del PAC de Cambados trasladado hasta el punto en una ambulancia del 061.

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