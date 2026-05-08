Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caseta colonias felinas Cambados
Cambados

Piden ayuda para identificar a unos vándalos que destrozaron una caseta para gatos callejeros en Cambados

La presidenta del Refugio, Olga Costa, condenó lo sucedido y denunció los hechos ante la Guardia Civil

A. Louro
08/05/2026 20:39

Cambados cuenta con 28 colonias de gatos callejeros registradas y protegidas por ley, con un 70% de estos felinos ya esterilizados gracias al incansable trabajo del Refugio y de personas voluntarias, que llegan a invertir sus propios recursos en el bienestar de estos animales. Precisamente, dicha implicación permitió la instalación de casetas para gatos callejeros, con “camitas”, mantas y comederos. Una de ellas fue la instalada en las inmediaciones del cementerio de Santa Mariña, que apareció completamente destrozada esta semana, tras actos previos y reiterados de pequeños destrozos de material.

Así lo hizo público la presidenta del Refugio de Cambados, Olga Costa, que anunció la formalización de una denuncia ante la Guardia Civil y pidió colaboración ciudadana, haciendo un llamamiento a cualquier persona que pudiese ver algo en la zona que ayude a identificar al autor o autores del acto vandálico, que además robaron parte del material, como las mantas, hechas a mano por voluntarios. Así, animaron a comunicar dichas pistas a la propia protectora, Guardia Civil, Policía Local o, incluso, al Concello, que sigue el caso de cerca.

De hecho, Costa apunta a que tres personas llegaron a reunirse con el alcalde para pedir que se eliminara la caseta de la zona del cementerio, cuya instalación contaría además con el apoyo del párroco, José Aldao, y con el propio Concello.