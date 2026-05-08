Piden ayuda para identificar a unos vándalos que destrozaron una caseta para gatos callejeros en Cambados

Cambados cuenta con 28 colonias de gatos callejeros registradas y protegidas por ley, con un 70% de estos felinos ya esterilizados gracias al incansable trabajo del Refugio y de personas voluntarias, que llegan a invertir sus propios recursos en el bienestar de estos animales. Precisamente, dicha implicación permitió la instalación de casetas para gatos callejeros, con “camitas”, mantas y comederos. Una de ellas fue la instalada en las inmediaciones del cementerio de Santa Mariña, que apareció completamente destrozada esta semana, tras actos previos y reiterados de pequeños destrozos de material.

Así lo hizo público la presidenta del Refugio de Cambados, Olga Costa, que anunció la formalización de una denuncia ante la Guardia Civil y pidió colaboración ciudadana, haciendo un llamamiento a cualquier persona que pudiese ver algo en la zona que ayude a identificar al autor o autores del acto vandálico, que además robaron parte del material, como las mantas, hechas a mano por voluntarios. Así, animaron a comunicar dichas pistas a la propia protectora, Guardia Civil, Policía Local o, incluso, al Concello, que sigue el caso de cerca.

De hecho, Costa apunta a que tres personas llegaron a reunirse con el alcalde para pedir que se eliminara la caseta de la zona del cementerio, cuya instalación contaría además con el apoyo del párroco, José Aldao, y con el propio Concello.