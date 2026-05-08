Cambados habilitará un visor web para consultar el inventario de caminos municipales

El edil de Servizos, José Ramón Abal, presentó la herramienta Cedida

El Concello de Cambados estrenará un nuevo visor web en el que los vecinos podrán consultar el inventario de caminos públicos. Así lo anunció el edil de Servizos, José Ramón Abal, tras una reunión de trabajo con la empresa adjudicataria, que se encuentra ya elaborando dicha herramienta de consulta.

Según explicó el concejal, son muchos los vecinos que acuden al Concello para hacer una consulta a los servicios técnicos sobre la titularidad de caminos. Así pues, con el fin de evitar estos desplazamientos y hacer más sencillas estas gestiones, surge esta nueva página web, que podrá consultarse también a través del móvil, lo que la hará más accesible, pudiendo también utilizar la ubicación del dispositivo para localizar el camino en cuestión.“Vai ser moi útil para toda a veciñanza”, celebró Abal tras el encuentro con la empresa, que pondrá en marcha esta herramienta tras una inversión municipal de “aproximadamente uns 3.000 euros”.