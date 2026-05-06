Lago afirma que el acuerdo para el Presupuesto permanece: “Ningún grupo me dixo o contrario”

El alcalde, Samuel Lago, durante una intervención en Pleno Gonzalo Salgado

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, salió ayer al paso a la petición de dimisión lanzada por el Partido Popular por la polémica por la supuesta brecha abierta en el cuatripartito para la aprobación del Presupuesto 2026, para la que el regidor se reafirma en que sí hay pacto. En este sentido, Lago recalca que el documento “sigue adiante” y reafirma que existe un principio de acuerdo político alcanzado en la última reunión, cuando se introdujeron en el borrador las peticiones de Cambados Pode: “Ningún grupo, desde o último encontro que mantivemos, me trasladou ninguna nova petición nin proposta de modificación, polo que seguimos adiante co que había”.

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“A día de hoxe non recibín ningunha nova suxerencia, nin petición”, por lo que el regidor, pese a las manifestaciones de su socio de Pode, José Ramón Abal, insiste en que se mantiene el plan para aprobar el documento económico para este 2026, que se redactará en base al borrador trasladado al resto de socios de gobierno. Pese a ello, cabe recordar que Abal insistió el pasado fin de semana en que su grupo político “aínda non tomou unha decisión ao respecto”.

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Críticas a los populares

De igual modo, con respecto al reto emitido por el Partido Popular —que reclamaba la dimisión del regidor o, en caso contrario, el cese de Abal en el gobierno local— Lago afeó a la formación conservadora que “o único que está buscando é tránsfugas, como fai en outros municipios”. “Pretende que botemos do goberno a José Ramón Abal coa pretensión de presentar unha moción de censura”, añadió el alcalde.

Cabe recordar que el regidor anunció el acuerdo el pasado miércoles tras, según indicó, incorporar al borrador las últimas peticiones de Pode. El documento ascendería a 11.318.900 euros (633.000 euros que el documento prorrogado de 2024), a lo que habría que sumar las subvenciones que otras administraciones concedan al Concello; pero también un 25% de recortes en aquellos gastos de libre disposición en las concejalías.