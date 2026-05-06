La Xunta anuncia en Tragove más de dos millones para digitalizar las lonjas gallegas

Los conselleiros de Facenda, Miguel Corgos, y de Mar, Marta Villaverde, firmaron el acuerdo Gonzalo Salgado

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y su homóloga de Mar, Marta Villaverde, visitaron esta mañana la lonja de Tragove, donde firmaron un nuevo acuerdo que supondrá una inversión de más de dos millones de euros hasta 2028 para seguir avanzando en la transformación digital de las lonjas gallegas.

Se trata de la tercera fase del proyecto “Lonxas Galegas 4.0” que moderniza todo el proceso de comercialización y subasta en las rulas de la Comunidad, con el objetivo de que “o 100% dos nosos establecementos de primeira venda operen cos estándares tecnolóxicos máis avanzados de Europa”, según destacó Villaverde.

Una modernización, añadió, que se traducirá “en menos burocracia e máis facilidades para os profesionais”, desde el pesaje a la facturación y la contabilidad de las cofradías. Además, esta novedad abriría “novas oportunidades de negocio, permitindo a un comprador revisar os lotes e participar nas poxas en tempo real desde o seu teléfono móbil, sen necesidade de estar fisicamente na lonxa. Isto abre as portas a máis compradores e mellora a rendibilidade do produto”, sostuvo la conselleira en su visita en Cambados.

“Tranformación do sector”

Cabe señalar que el proyecto ‘Lonxas Galegas 4.0’ ya ha beneficiado a 53 lonjas y 68 cofradías, entre ellas las de la Ría de Arousa, modernizando todo el proceso de comercialización y puja. “Estamos diante dun exemplo claro de como a tecnoloxía pode transformar un sector clave para a nosa Comunidade”, subrayó Corgos, que señaló que estas actuaciones permitieron mejorar la conectividad de estas lonjas al ampliar la capacidad de comunicación, modernizar su equipo informático asociado y reforzar la seguridad y su fiabilidad, concluyó.