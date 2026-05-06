El PP acusa al alcalde de estar “fóra da realidade” por negar la falta de acuerdo en el Presupuesto

Sabela Fole, portavoz del PP de Cambados Gonzalo Salgado

El Partido Popular de Cambados acusó al alcalde, Samuel Lago, de estar “fóra da realidade e actuar como un negacionista” tras asegurar que el acuerdo para el Presupuesto de 2026 sigue adelante. “Todo Cambados sabe que Abal non está de acordo e así se encargou de confirmalo dicíndoo aos catro ventos a pasada fin de semana”, recalcaron los populares, que señalaron al regidor que “negando os problemas non se resolven”.

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En esta línea, la líder de la oposición, Sabela Fole, lamentó que las negociaciones con respecto al documento económico para este año 2026 se prolonguen ya por más de tres meses “cunha retransmisión en directo a modo de espectáculo dantesco” e indicó que su finalización y, consiguiente acuerdo, “pasa por unha especie de extorsión, xa que o partido independente quere máis cartos para as súas concellerías a costa de baleirar o resto”.Unas cuentas que, además, la popular definió como “cativas e inservibles para o futuro de Cambados” al acarrear recortes “e precariedade nos servizos posto que o Concello están nunha situación financeira pésima e moi comprometida pola mala xestión do cuatripartito”, señaló la concejala.

De igual modo, Fole salió al paso de las insinuaciones del regidor con respecto a un presunto interés del PP de buscar un tránsfuga en Abal para presentar una moción de censura: “Asumimos que o noso papel para todo este mandato sería estar na oposición e preparar a necesaria alternativa de goberno para 2027”.