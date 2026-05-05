El trío musical Alana se suma al cartel de la Festa do Albariño

El trío actuará en Fefiñáns Cedida

El grupo Alana se suma al programa lúdica de la LXXIV Festa do Albariño. El trío musical —formado en 2023 por Antía Vázquez (pandereta y voz), Pablo Castro (percusión y gaita) y Eloy Vidal (guitarra, teclado y voz)— actuará el jueves 30 de julio, en la Praza de Fefiñáns, como telonero de Mondra, con una jornada dedicada a la música tradicional gallega con una fusión con estilos más modernos, acercándose al pop o a la electrónica.

La propuesta inicial de la banda partió de las ‘recollidas’, un trabajo realizado con la colaboración de muchas mujeres que desinteresadamente contribuyen a preservar la riqueza de la música y de la tradición. Fruto de esas sesiones nace su primer disco ‘O xeito á cántigha’. En concreto, en una de las “recollidas” de Dorothé Schubarth, recopiladas en el Cancioneiro Popular Galego, Delfina de Cerceda le explica a la musicóloga como darle “xeito á cántigha” en las melodías de las muiñeiras y de las jotas. Esa grabación de hace más de 40 años es el origen que da nombre al álbum.

Así, desde la Concellería de Festas, dirigida por Tino Cordal, señalan que Alana es un proyecto nuevo, diverso, con una potente puesta en escena y una importante vinculación con la tradición y el baile. En su primer año de vida fueron los ganadores del Premio Xuventude Crea de la Xunta, en la categoría de música y, entre otros reconocimientos, fueron también finalistas como mejor proyecto folk en los Premios Martín Códax da Música. El Concello ultima así las confirmaciones del cartel, que se irá desgranando en las próximas semanas.