Cambados y Portos buscan una “saída negociada” al recurso contra el Plan Especial Portuario

El alcalde, Samuel Lago, y el presidente de Portos, José Antonio Álvarez, durante la reunión Cedida

El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, recibió esta mañana al alcalde cambadés, Samuel Lago, para abordar distintos proyectos de interés municipal, como el estado del Plan Especial de Ordenación Portuaria de San Tomé e Tragove, aprobado definitivamente por el Concello en octubre de 2025 y que se encuentra judicializado por la presentación de un recurso contencioso-administrativo por parte de un particular. Así, según explicó Lago, se trataron de explorar diferentes vías para buscar “unha saída negociada” al proceso judicial para evitar que el fallo del TSXG pueda afectar a la vigencia del plan.

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Asimismo, el presidente de Portos informó también del nuevo plan de renovación de firmes y pavimentos portuarios, que incluiría la sustitución del asfalto de la Rúa Ribeira de Fefiñáns, una de las grandes demandas del Ayuntamiento. Una urgente mejora que, sin embargo, “aínda se vai demorar uns meses”, según lamentó el alcalde, “polo que pedimos que se fixera de forma máis áxil, porque se no próximo inverno” vuelve a hacer una meteorología como el actual, “a calzada vaise deteriorar moito”.

En cuanto a la colaboración entre ambas administraciones, el presidente de Portos destacó también el convenio que se está a tramitar para la autorización al Concello de la instalación de cámaras de control de tráfico y la remodelación del parque infantil en la zona portuaria.

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Reversión de terrenos

Por último, el alcalde se interesó también por el estado de tramitación de las reversiones de terrenos portuarios, cuya tramitación autonómica ya habría rematado tras aprobar la propuesta en el Consello da Xunta y remitirla al ministerio para la Transición Ecológica para su aprobación definitiva, sin tener respuesta hasta el momento.

Cabe recordar que se trata de unos 20.000 metros cuadrados —como A Calzada o Peña— que pasarán a ser municipales una vez que el proceso administrativo culmine definitivamente.