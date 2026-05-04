Martín Códax revalida el certificado en sostenibilidad 'Sustainable Wineries for Climate Protection' con mejora en su puntuación

Bodegas Martín Códax ha revalidado la certificación del sello ‘Sustainable wineries for climate protetion’ (SWfCP), el estándar de sostenibilidad de referencia para el sector vitivinícola desarrollado por la Federación Española del Vino (FEC) con el apoyo técnico de Aenor. Una recertificación que vino acompañada, además, por una mejora significativa en la puntuación obtenida respecto a la evaluación anterior, “lo que

evidencia el avance continuo de la bodega en la integración de prácticas sostenibles en todas sus áreas de actividad”, según destacan desde la cooperativa cambadesa.

Cabe señalar que SWfCP es un certificado específico para bodegas que permite evaluar de forma rigurosa, medible y verificable el desempeño en sostenibilidad, incorporando criterios medioambientales, sociales, económicos y de gobernanza. En este contexto, para Bodegas Martín Códax, la recertificación representa mucho más que un reconocimiento: “Refuerza un modelo de negocio basado en la sostenibilidad como eje transversal, desde el trabajo en el viñedo hasta la relación con proveedores, clientes y entorno social. Asimismo, consolida su compromiso con el territorio, con la comunidad vitivinícola y con la generación de valor a largo plazo”. “Haber superado esta recertificación, mejorando además nuestros resultados, es un reflejo del compromiso real y transversal de toda la organización con la sostenibilidad”, señalan desde la bodega, que ponen en valor la “implicación” de los trabajadores.