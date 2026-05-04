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Cambados

El PP de Cambados pide la dimisión de Lago por la fisura del gobierno en el Presupuesto

Fole acusa al alcalde de “mentirlle” a los vecinos al asegurar que había acuerdo y lo reta a “demostralo publicamente”

A. Louro
04/05/2026 18:35
El regidor, Samuel Lago, y la portavoz popular, Sabela Fole, durante una sesión plenaria
El regidor, Samuel Lago, y la portavoz popular, Sabela Fole, durante una sesión plenaria
Mónica Ferreirós
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El Partido Popular de Cambados reclamó públicamente la dimisión del alcalde, Samuel Lago, por la fisura abierta en el cuatripartito con respecto a la aprobación del Presupuesto de 2026, tras haber asegurado un acuerdo político entre los socios de gobierno que fue desmentido posteriormente por el portavoz de Cambados Pode, José Ramón Abal. “Cremos que este partido independente desautorizou por completo ao rexedor ao sinalar que aínda non había pacto e confirmou que Samuel Lago míntelle á cidadanía”, reprocharon los populares.

El edil y portavoz de Cambados Pode, José Ramón Abal Varela

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Una situación que la formación conservadora tacha de “extrema gravidade” y reta al regidor de que, en caso de que sí hubiera un acuerdo entre los cuatro socios, “o demostre publicamente con probas e, inmediatamente, proceda ao cese inmediato e expulsión do goberno do concelleiro de Cambados Pode”. De hecho, la portavoz popular, Sabela Fole, señala que el regidor debe ser el máximo responsable del municipio “e non pode compartir goberno con alguén que o desautoriza e o desafía en público”.

“Falta dun goberno en común”

En este sentido, el PP recalca que “este lamentable espectáculo público” viene a ejemplificar que Cambados “non ten un alcalde que dirixa, goberne e lidere, xa que o grupo de Cambados Pode non lle deixa”, dejando así de lado “o interese xeral e o benestar dos cambadeses” para “manter a súa cadeira, o seu posto e o seu soldo”.

Una situación, insiste Fole, que “demostra que non hai un goberno que funcione en común, senón departamentos-estanco e reinos de taifas no que cada un fai o que lle peta”. Algo que ejemplifica con el abono de 390.000 euros en facturras de Obras el pasado diciembre por recortes en las demás concejalías.

Por último, la concejala popular cargó también contra Abal, al que responsabilizó de que “a situación económica do Concello sexa das peores de Galicia”, con la “complicidade covarde dos outros tres grupos” que conforman el actual gobierno cuatripartito de Cambados.

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