Cambados

Barahúnda presenta o seu novo traballo sobre as cantigas no Pazo de Fefiñáns cun concerto

A. Louro
04/05/2026 20:35
Foto de arquivo dunha actuación do grupo
Cedida
A formación musical Barahúnda presenta este venres, 8 de maio, ‘Fremosas. Cantigas de amigo e de amor’, un traballo de investigación e divulgación, acerca das cantigas medievais galego-portuguesas, musicadas polo dueto musical —conformado por Helena de Alfonso e Jose Lara Gruñeiro— e editado por Toxosoutos e que xa vai pola terceira edición.

O evento, un concerto comentado, que terá lugar na Torre do Pazo de Fefiñáns, ás oito da tarde, será presentado por Juan Fernando de Laiglesia, entre outras cousas, artista plástico, catedrático e membro do Ateneo de Pontevedra. A entrada será de balde ata completar aforo.

Unha traxectoria de 28 anos

Barahúnda é unha formación musical fundada en Madrid en 1998 e que xorde a partir da idea de crear unha banda de folk inspirada na música tradicional ibérica e as tres culturas. Actualmente está integrado pola cantante Helena de Alfonso e Jose Lara Gruñeiro, guitarrista, ambos compositores e productores. Decenas de colaboradores do ámbito do folk, a música antiga, a clásica e a world music gravaron ou tocaron en directo con Barahúnda a través dos anos en centenares de concertos.

