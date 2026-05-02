Una marea humana camina junto a ‘As Saíñas’ de Castrelo en favor de Amicos

Paula Currás, madrina del evento, junto a usuarios de Amicos Cedida

La parroquia de Castrelo volvió a involucrarse ayer a la llamada solidaria de la Asociación de Mulleres Rurais ‘As Saíñas’ a través de su X Andaina Saudable, que contó con una auténtica marea humana a través de sus nueve kilómetros para recaudar fondos por segundo año consecutivo a favor de Amicos, asociación que facilita la integración de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral y sus familiares. Voluntarios y usuarios de la entidad participaron también en el evento, aportando su granito de arena para que el evento solidario —que tras nacer en 2015 acumula más de catorce mil euros que fueron destinados a distintas causas sociales— fuese una vez más un éxito.

Más de medio millar de personas participaron en el evento Gonzalo Salgado

En la cita no faltaron representantes municipales ni tampoco la influencer y creadora de contenido Paula Currás. Además, al concluir la caminata no faltaron tampoco sorteos, hinchables y photocall con la madrina.

Fiestas patronales

Una cita multitudinaria que abrió una jornada repleta de actividad en Castrelo, que celebra este fin de semana sus fiestas patronales, organizadas por la asociación Aires Novos —las últimas de la actual directiva, que opta por dar un paso al lado de cara al próximo año—.

Así, las fiestas contaron ayer con las orquestas América de Vigo y La Banda de Ayer, pero continuarán todo el fin de semana con un vistoso cartel. Esta noche la verbena correrá a cargo de Los Players y Capitol y de cara al domingo y lunes contará con dos de las formaciones con más renombre de Galicia: París de Noia y, por su puesto, la orquesta Panorama, que cerrará el programa.