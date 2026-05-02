Cambados

Nueva brecha en el gobierno a cuatro: Pode dice ahora que no hay acuerdo aún para el presupuesto

Abal, que defiende menos recortes, habla de “borrador” donde el alcalde había señalado un visto bueno total

Beni Yáñez
02/05/2026 22:53
El edil y portavoz de Cambados Pode, José Ramón Abal Varela
Cambados todavía no tiene acuerdo para el presupuesto de 2026. Uno de los socios del cuatripartito, Pode, dejó claro ayer que, lo que se anunció como “acuerdo” hace unos días desde el mismo ejecutivo del que forma parte, únicamente es valorado como “borrador” por esta parte.

El portavoz y edil de la formación, José Ramón Abal, afirmó, de hecho, que el partido que representa, “de momento”, “non tomou unha decisión ao respecto”. “Cambados Pode valora o último borrador que o alcalde enviou esta semana”, subrayó, anunciando que se mantendrá una próxima reunión en los siguientes días para intentar avanzar en esta negociación, no cerrada. La intención del gobierno es llevar el documento económico a aprobación plenaria este mismo mes.

Abal vuelve a apurar los plazos y la paciencia del resto de socios: “Desmarcámonos”, evidencia el concejal, “demostrando que somos un partido serio”. Argumenta su posición en la necesidad de seguir minimizando recortes.

“Neste borrador”, insiste, se contemplan “recortes do 20% frente ao 40% que se plantexaba en febreiro”. Para él, esto es “sinal de que as negociacións van por bo camiño”.

Exigencias

El edil llave de gobierno recordó que, ya al inicio del mandato, “posicionámonos en contra da esixencia do alcalde, que pedía un gabinete de prensa e unha quinta liberación”. Pode forzó hasta el límite aquel no, impidiendo sacar adelante estas dos propuestas que, ayer, Abal Varela calculó que, a lo largo del presente mandato, supuso un ahorro de unos “300.000 euros”.

“O ano pasado, no verán, tamén o alcalde se posicionou moi a favor da subida da contribución-urbana”, que hubiera supuesto “500.000 euros máis. En Cambados Pode votamos en contra”. Para él, “foron dous momentos clave do mandato”, porque de haber prosperado cualquiera de estas propuestas, opina que “o Concello estería moitísimo máis endebedado e os veciños estarían pagando moitos máis impostos dos que pagan agora”.

Por eso, valora su acción como “unha xestión eficiente, baseada na moderación e no sentido común”.  

Fuerte en este gobierno a cuatro, valora que un ejecutivo en mayoría absoluta del PP tampoco sería la solución. “É unha boa noticia que non haxa maiorías absolutas en Cambados, xa vemos que se gobernase o PP subiría a urbana” y recordó que durante el ejecutivo popular “en 2012 subiron todos os impostos e taxas municipais”. Confía en que el Ayuntamiento cambadés siga mejorando para dejar atrás el plan de ajuste financiero.

El cuatripartito de Cambados sella el acuerdo para un Presupuesto de 11,3 millones

