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Cambados

La Primitiva deja más de 200.000 euros en Cambados

La administración de la plaza de abastos sellón un boleto de segunda categoría

B. Y. O Salnés
02/05/2026 23:02
Imagen de archivo de la Praza de Abastos de Cambados
Imagen de archivo de la Praza de Abastos de Cambados
| Gonzalo Salgado
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El sorteo de La Primitiva de este sábado deja un premio de algo más de 200.000 euros en Cambados. En concreto, fueron 205.817 euros correspondientes a un boleto de segunda categoría: cinco aciertos más complementario. 

Este boleto afortunado fue sellado en la administración de Loterías de la plaza de abastos, en la Avenida de Galicia. 

La combinación ganadora del sorteo fue la siguiente: 16, 25, 30, 31, 34, 40, complementario el 45 y reintegro al 8. 

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