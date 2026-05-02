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Cambados

La Andaina de As Saíñas reunió 1.600 euros en favor de Amicos

Redacción
02/05/2026 19:06
Un momento de la actividad celebrada este primer de mayo
Un momento de la actividad celebrada este primero de mayo
| Gonzalo Salgado
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Las Mulleres Rurais As Saíñas hicieron hoy valoración de su Andaina Solidaria, celebrada este 1 de mayo. Desde la asociación cambadesa indicaron que el total de dinero recaudado fue de cerca de 1.600 euros, que irán en favor de la entidad social Amicos. 

En la actividad participaron unas 600 personas y valoran desde As Saíñas la buena salida de todas las ventas: “Case todo o noso merchandising vendido, moitisima rifa da cesta e camisetas e a sudadera edición especial”.

La andaina cumplió este año su décima edición. A lo largo de nueve kilómetros, su cometido esta vez fue reunir fondos en favor de Amicos, asociación que facilita la integración de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis, daño cerebral y sus familiares.

En la cita no faltaron representantes municipales ni tampoco la influencer y creadora de contenido Paula Currás, que fue la madrina de la jornada. Además, al concluir la caminata no faltaron tampoco sorteos, hinchables y photocall con esta madrina. En esta década, estas andainas de As Saíñas llevan recaudados más de 15.000 euros para diferentes causas y colectivos con fines solidarios

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