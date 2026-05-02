Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cambados

Cambados prevé estrenar en junio un local como punto de encuentro para la juventud

A. Louro
02/05/2026 10:05
Edificio donde se abrirá el nuevo local
Edificio donde se abrirá el nuevo local
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Hace varios años que el Concello de Cambados disponía de un local en la Rúa Nova que, hasta ahora, carecía de uso. Un espacio con “un montón de posibilidades” y que espera abrir sus puertas en junio como un punto de encuentro y espacio seguro para la juventud cambadesa. Allí se centralizarán las actividades organizadas por la Concellería de Mocidade y también pretende acoger otras iniciativas extraescolares, como la proyección de películas. Además, la intención pasa por dotar a este local con juegos, libros e, incluso, una videoconsola para que la juventud cambadesa haga uso de este espacio.

Según explica la edila de Mocidade, Noelia Gómez, la idea surgió el anterior verano tras el intercambio juvenil organizado con Sant Antoni de Portmany (Ibiza). Así, indica que los participantes llegaron sorprendidos de que el municipio ibicenco contara con un espacio de estas características, que ahora la villa del albariño tratará de replicar. Y lo cierto es que está muy avanzado, ya que su apertura está solo pendiente de la conexión eléctrica y de unas labores de limpieza, por lo que el objetivo es contar ya con este espacio de cara al próximo verano, aunque todo dependerá de la celeridad en la que efectúe los trámites la distribuidora eléctrica.

No obstante, la idea es poder efectuar en un futuro una reforma de este local que incluya un espacio polivalente que pueda acoger todo tipo de actividades, donde también poder derivar algunas de las organizadas habitualmente en otros espacios, como los pabellones, que estarán dentro de poco en obras. “é un local con un montón de posibilidades”, destaca Gómez, que subraya que es “un proxecto dos que máis ilusión temos na Concellería”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620