Cambados prevé estrenar en junio un local como punto de encuentro para la juventud

Edificio donde se abrirá el nuevo local Gonzalo Salgado

Hace varios años que el Concello de Cambados disponía de un local en la Rúa Nova que, hasta ahora, carecía de uso. Un espacio con “un montón de posibilidades” y que espera abrir sus puertas en junio como un punto de encuentro y espacio seguro para la juventud cambadesa. Allí se centralizarán las actividades organizadas por la Concellería de Mocidade y también pretende acoger otras iniciativas extraescolares, como la proyección de películas. Además, la intención pasa por dotar a este local con juegos, libros e, incluso, una videoconsola para que la juventud cambadesa haga uso de este espacio.

Según explica la edila de Mocidade, Noelia Gómez, la idea surgió el anterior verano tras el intercambio juvenil organizado con Sant Antoni de Portmany (Ibiza). Así, indica que los participantes llegaron sorprendidos de que el municipio ibicenco contara con un espacio de estas características, que ahora la villa del albariño tratará de replicar. Y lo cierto es que está muy avanzado, ya que su apertura está solo pendiente de la conexión eléctrica y de unas labores de limpieza, por lo que el objetivo es contar ya con este espacio de cara al próximo verano, aunque todo dependerá de la celeridad en la que efectúe los trámites la distribuidora eléctrica.

No obstante, la idea es poder efectuar en un futuro una reforma de este local que incluya un espacio polivalente que pueda acoger todo tipo de actividades, donde también poder derivar algunas de las organizadas habitualmente en otros espacios, como los pabellones, que estarán dentro de poco en obras. “é un local con un montón de posibilidades”, destaca Gómez, que subraya que es “un proxecto dos que máis ilusión temos na Concellería”.